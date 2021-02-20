"Эвертон" обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде" впервые с 1999 года

"Эвертон" одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 2:0.

Как сообщает Gracenote, "ириски" на "Энфилде" обыграли "Ливерпуль" впервые с 25 сентября 1999 года. "Красные" не проигрывали в мерсисайдском дерби на своем стадионе на протяжении 24 игр во всех турнирах.

Если учесть все игры между командами, то "Ливерпуль" уступил "Эвертону" в дерби впервые с 2010 года.

Читайте также: "Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби. | http://soccernews.ru