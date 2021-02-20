Клопп прокомментировал поражение в мерсисайдском дерби

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Эвертоном" (0:2).

"Самое главное, нам нужно признать, что они забили два гола, а мы ни одного. Думаю, мы создали достаточно моментов, однако не довели их до конца.

Мы неплохо контролировали соперника, однако за одну ошибку, которую мы допускаем, они наказывают. Они могли сделать 10 ошибок, однако мы не наказали", - приводит слова Клоппа Anfield Watch.

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