Клопп прокомментировал поражение в мерсисайдском дерби
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Эвертоном" (0:2).
"Самое главное, нам нужно признать, что они забили два гола, а мы ни одного. Думаю, мы создали достаточно моментов, однако не довели их до конца.
Мы неплохо контролировали соперника, однако за одну ошибку, которую мы допускаем, они наказывают. Они могли сделать 10 ошибок, однако мы не наказали", - приводит слова Клоппа Anfield Watch.
Читайте также: "Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18