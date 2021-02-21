"Спартак" обратился к фанатам после вылета из Кубка России.

"Сегодня был не наш день. Исправимся. Спасибо за поддержку, "красно-белые"!" - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в рамках 1/8 финала "Спартак" проиграл "Динамо" со счетом 0:2.

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