Каррера отреагировал на возвращение Промеса в "Спартак"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о возвращении Квинси Промеса в московский клуб.

"Промес - очень качественный футболист. У него есть личность и харизма! Он точно сможет помочь "Спартаку" в борьбе за чемпионство", - приводит слова Карреры "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. За это время он провел 135 игр и забил 66 голов.

В текущем сезоне на счету Промеса 6 голов и один ассист в 25 матчах.

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