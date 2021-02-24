Каррера отреагировал на возвращение Промеса в "Спартак"
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о возвращении Квинси Промеса в московский клуб.
"Промес - очень качественный футболист. У него есть личность и харизма! Он точно сможет помочь "Спартаку" в борьбе за чемпионство", - приводит слова Карреры "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. За это время он провел 135 игр и забил 66 голов.
В текущем сезоне на счету Промеса 6 голов и один ассист в 25 матчах.
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