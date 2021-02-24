Месси возглавил бомбардирскую гонку Примеры

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Месси возглавил бомбардирскую гонку Примеры

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в перенесенном матче 1-го тура Примеры против "Эльче" (3:0).

Таким образом, аргентинец забил 18-й гол в текущем розыгрыше чемпионата и возглавил список бомбардиров, обогнав нападающего "Атлетико" Луиса Суареса, который забил 16 голов.

Отметим, что Месси забивает в седьмой игре кряду, а Суарес не мог забить в последних трех матчах.

"Атлетико" лидирует в Примере, опережая "Барсу", которая идет третьей, на 5 очков.

Читайте также: Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Эльче". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!

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