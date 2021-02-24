"Эвертон" продлил контракт с Динем

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"Эвертон" продлил контракт с Динем

"Эвертон" продлил соглашение с защитником Люкой Динем.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт с 27-летним французом будет действовать до 2025 года.

Напомним, что "Эвертон" приобрел Диня у "Барселоны" в 2018 году за 23 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Диня 6 результативных передач в 21 игре.

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