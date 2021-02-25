Бывший арбитр оценил эпизод с удалением игрока "Аталанты" в матче с "Реалом"

Экс-арбитр Андухар Оливер высказался об удалении хавбека "Аталанты" Ремо Фройлера в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

Отметим, что Фройлер получил прямую красную карточку на 17-й минуте за фол на Ферлане Менди.

"Судья посчитал, что Менди сбили при явной возможности забить гол. Как по мне, наказание чрезмерно. Футболист "Реала" даже не контролировал мяч в полной мере. Желтая карточка была бы более справедливым наказанием", - приводит слова Оливера Marca.

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