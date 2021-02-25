Джордан Хендерсон рискует пропустить Евро-2020

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Джордан Хендерсон рискует пропустить Евро-2020

Хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон может пропустить Евро-2020.

Как сообщает The Athletic, при худших прогнозах 30-летний футболист из-за травмы паха может не успеть восстановиться к лету. Более точные сроки восстановления будут известны в ближайшие дни.

Отмечается, что при самом оптимистичном сценарии Хендерсон пропустит около шести недель.

Соперниками сборной Англии по группе Евро-2020 стали Хорватия, Шотландия и Чехия.

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