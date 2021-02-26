Абрамович готов выделить деньги на трансфер Холанда
"Челси" продолжает следить за форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.
Как сообщает Bild, владелец "аристократов" Роман Абрамович готов выделить средства на покупку 20-летнего норвежца. Напомним, что стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Абрамович пообещал наставнику команды Томасу Тухелю приобрести Холанда, если он выведет команду в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
В этом сезоне на счету Холанда 27 голов и 7 ассистов в 25 играх.
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