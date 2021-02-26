Возвращение РПЛ: "Тамбов" проиграл "Ротору"
В рамках 20-го тура РПЛ "Тамбов" проиграл "Ротору".
"Тамбов" по-прежнему занимает последнее место. "Ротор" идет 13-м.
"Тамбов" - "Ротор" 1:3
Голы: Архипов, 41 - 1:0, Гигашвили (аг), 54 - 1:1, Понсе, 58 - 1:2, Кипиани, 71 - 1:3
"Тамбов": Рыжиков, Денисов (Алиев, 18), Шахов, Гигашвили, Васиев, Дроздов (Чабанов, 69), Карапузов, Кабахидзе (Аванесян, 59), Бавин, Архипов (Терехов, 69), Минаев (Климов, 59).
"Ротор": Чондрич, Шомко, Кожемякин, Байрыев, Песегов, Макаров, Серченков (Кипиани, 46), Давиташвили, Алейник (Жигулев, 46), Щеткин (Муллин, 46), Понсе (Маевский, 85).
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