Кокорин и Влахович обнимаясь пообщались с журналистами
Пресс-служба "Фиорентины" опубликовала видео, в котором Александра Кокорин обнимаясь с одноклубником Душаном Влаховичем дали интервью журналистам.
Ранее сообщалось, что Кокорин готов принять участие в игре Серии А против "Удинезе", которая запланирована на 28 февраля.
"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" в январе 2021 года примерно за 5 миллионов евро.
После 23 туров "фиалки" идут в чемпионате на 14-й позиции.
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