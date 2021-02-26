Промес обратился к фанатам "Спартака" после возвращения в клуб
Вингер "Спартака" Квинси Промес обратился к фанатам после возвращения в клуб.
"Рад вернуться домой! Спасибо за теплый прием!" - написал голландец в инстаграме.
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год и завоевал с клубом РПЛ и Суперкубок России.
"Спартак" вернул Промеса из "Аякса" за 8,5 миллионов евро плюс 2,5 миллиона в виде бонусов.
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