Кандидат в президенты "Барселоны" Фрейша обещает привести в клуб двух топ-игроков

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Кандидат в президенты "Барселоны" Фрейша обещает привести в клуб двух топ-игроков

Кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейша высказался касательно трансферных планов в случае победы в выборах.

Отметим, что Фрейша пообещал подписать двух топ-игроков, но не назвал их имена. Известно, что это защитник и форвард.

"Любой футболист, желающий выиграть "Золотой мяч", знает, что выиграет его, только если станет игроком "Барселоны", - приводит слова Фрейшы Diario Sport.

Напомним, что ранее Фрейша заявлял о реальности трансферов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Выборы президента "Барселоны" пройдут 7 марта.

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