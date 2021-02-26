Официально: Сампаоли - новый тренер "Марселя"
Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли стал новым тренером "Марселя".
Как сообщает сайт клуба, 60-летний тренер заключил контракт до 2023 года.
"Я всю жизнь слышал, что "Марсель" - это страсть. "Марсель" - народный клуб, и я чувствую это. Мы приложим все усилия, чтобы добывать победы. Я не думал долго, когда мне поступило предложение от "Марселя". У этого клуба есть душа, поэтому я здесь", - заявил Сампаоли.
Сампаоли известен по своей работе в сборных Чили и Аргентины, а также в "Севилье", "Сантосе" и "Атлетико Минейро".
После 26 туров "Марсель" занимает в Лиге 1 восьмое место.
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|Команда
|М
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|1
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|Марсель
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13