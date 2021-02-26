Официально: Сампаоли - новый тренер "Марселя"

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Официально: Сампаоли - новый тренер "Марселя"

Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли стал новым тренером "Марселя".

Как сообщает сайт клуба, 60-летний тренер заключил контракт до 2023 года.

"Я всю жизнь слышал, что "Марсель" - это страсть. "Марсель" - народный клуб, и я чувствую это. Мы приложим все усилия, чтобы добывать победы. Я не думал долго, когда мне поступило предложение от "Марселя". У этого клуба есть душа, поэтому я здесь", - заявил Сампаоли.

Сампаоли известен по своей работе в сборных Чили и Аргентины, а также в "Севилье", "Сантосе" и "Атлетико Минейро".

После 26 туров "Марсель" занимает в Лиге 1 восьмое место.

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