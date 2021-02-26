Журналист Егоров рассказал, кого "Спартак" рассматривает на замену Тедеско
Журналист Сергей Егоров поделился информацией о поиске "Спартаком" замены Доменико Тедеско.
"Есть информация, что наставник сборной России Станислав Черчесов - один из возможных вариантов. Однако есть и другие кандидаты. Может быть, уже на этой неделе расскажу, какие есть варианты у "Спартака", - заявил Егоров.
Напомним, что Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год и становился серебряным призером РПЛ.
Нынешний тренер "красно-белых" Доменико Тедеско покинет клуб летом по окончании сезона.
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