Журналист Егоров рассказал, кого "Спартак" рассматривает на замену Тедеско

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о поиске "Спартаком" замены Доменико Тедеско.

"Есть информация, что наставник сборной России Станислав Черчесов - один из возможных вариантов. Однако есть и другие кандидаты. Может быть, уже на этой неделе расскажу, какие есть варианты у "Спартака", - заявил Егоров.

Напомним, что Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год и становился серебряным призером РПЛ.

Нынешний тренер "красно-белых" Доменико Тедеско покинет клуб летом по окончании сезона.

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