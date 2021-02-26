Срна оценил шансы "Шахтера" в противостоянии с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги Европы
Директор "Шахтера" Дарио Срна высказался о том, что в 1/8 финала Лиги Европы "горняки" встретятся с "Ромой".
"Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, то, разумеется, хочешь избежать встреч с топ-клубами, однако рано или поздно ты их все равно получишь. Так что я хотел попасть на "Динамо", "Гранаду", "Мольде" или "Янг Бойз".
Однако в итоге мы попали на очень сильную "Рому", которую возглавляет наш бывший тренер. В последнее время нам везет на встречи с тренерами, которые оставили след в "Шахтере". Только играли с "Маккаби" Патрика фон Лиувена, а теперь вот будем противостоять "Роме" Паулу Фонсеки.
Кстати, мы с Паулу уже обменялись сообщениями, договорились встретиться и вместе выпить кофе. "Рома" - сложный соперник, входящий в топ-4 клубов Италии. Нас ожидает трудная игра, однако мы за последнее время набрались много опыта, в том числе и наши молодые футболисты, играющий в полуфинале Лиги Европы, поэтому шансы оцениваю как 50 на 50", - приводит слова Срны сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13