Срна оценил шансы "Шахтера" в противостоянии с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги Европы

Директор "Шахтера" Дарио Срна высказался о том, что в 1/8 финала Лиги Европы "горняки" встретятся с "Ромой".

"Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, то, разумеется, хочешь избежать встреч с топ-клубами, однако рано или поздно ты их все равно получишь. Так что я хотел попасть на "Динамо", "Гранаду", "Мольде" или "Янг Бойз".

Однако в итоге мы попали на очень сильную "Рому", которую возглавляет наш бывший тренер. В последнее время нам везет на встречи с тренерами, которые оставили след в "Шахтере". Только играли с "Маккаби" Патрика фон Лиувена, а теперь вот будем противостоять "Роме" Паулу Фонсеки.

Кстати, мы с Паулу уже обменялись сообщениями, договорились встретиться и вместе выпить кофе. "Рома" - сложный соперник, входящий в топ-4 клубов Италии. Нас ожидает трудная игра, однако мы за последнее время набрались много опыта, в том числе и наши молодые футболисты, играющий в полуфинале Лиги Европы, поэтому шансы оцениваю как 50 на 50", - приводит слова Срны сайт клуба.

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