"Барселона" и "Арсенал" могут обменяться защитниками

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может вернуться в "Барселону".

По сведениям Football London, "канониры" готовы обменять испанца на защитника каталонцев Хуниора Фирпо.

Напомним, что Бельерин является воспитанником "Барсы", он находился в академии клуба с 2003 по 2011 год.

В этом сезоне на счету Бельерина один гол и три ассиста в 28 матчах. Фирпо провел 14 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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