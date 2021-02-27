"Ренн" уступил "Ницце" в матче Лиги 1

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"Ренн" уступил "Ницце" в матче Лиги 1

В стартовом матче 27-го тура французской Лиги 1 "Ницца" добыла выездную победу над "Ренном".

Благодаря победе "Ницца" поднялась на 12-е место. "Ренн" остается восьмым.

"Ренн" - "Ницца" 1:2

Голы: Гуири (пен), 19 - 0:1, Терье, 39 - 1:1, Данилюк, 58 - 1:2

"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Трюффер (Далберт, 65), Агерд, Камавинга (Бурижо, 65), Нзонзи, Терье (Дель Кастийо, 79), Гренье (Юну, 79), Доку, Гирасси.

"Ницца": Бенитес, Камара, Данилюк (Бамбу, 88), Тодибо, Нсоки (Тюрам, 79), Шнайдерлин, Будауи (Ле-Мелу, 67), Клод-Морис, Салиба, Маолида, Гуири.

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