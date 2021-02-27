"Ренн" уступил "Ницце" в матче Лиги 1
В стартовом матче 27-го тура французской Лиги 1 "Ницца" добыла выездную победу над "Ренном".
Благодаря победе "Ницца" поднялась на 12-е место. "Ренн" остается восьмым.
"Ренн" - "Ницца" 1:2
Голы: Гуири (пен), 19 - 0:1, Терье, 39 - 1:1, Данилюк, 58 - 1:2
"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Трюффер (Далберт, 65), Агерд, Камавинга (Бурижо, 65), Нзонзи, Терье (Дель Кастийо, 79), Гренье (Юну, 79), Доку, Гирасси.
"Ницца": Бенитес, Камара, Данилюк (Бамбу, 88), Тодибо, Нсоки (Тюрам, 79), Шнайдерлин, Будауи (Ле-Мелу, 67), Клод-Морис, Салиба, Маолида, Гуири.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13