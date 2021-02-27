Эффектная девушка-судья из России снялась в эротической фотосессии
Девушка-судья из России Екатерина Костюнина снялась в эротической фотосессии.
"Эти фотографии мне прислали еще месяц назад. Я долго размышляла, стоит ли их опубликовать. Существует некая тонкая грань между пошлостью и искусством. И могут ли они вообще пересекаться? Сложно начать этот непростой спор со зрителем.
Я поистине получаю эстетическое наслаждение и восхищение от женских тел. Считаю их произведением искусства. Я всегда работала и работаю над своим телом. Это большой труд. Охота запечатлеть себя здесь и сейчас. Молодость все простит, хо-хо", - рассказала о своей фотосессии Екатерина.
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