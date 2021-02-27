"Эйбар" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры

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"Эйбар" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Эйбар" сыграл вничью с "Уэской".

"Эйбар" - "Уэска" 1:1

Голы: Сандро Рамирес, 81 - 1:0, Диоп, 83 - 1:1

"Эйбар": Йоэль Родригес, Бигас (Арбилья, 17), Хосе Анхель (Рафа Соареш, 78), Оливейра, Посо, Экспосито, Леон (Родригес, 79), Диоп, Хиль (Алеиш Гарсия, 79), Кике Гарсия, Энрик (Муто, 70).

"Уэска": Альваро Фернандес, Галан, Пулидо, Сиовас, Маффео (Педро Лопес, 87), Феррейро, Думбия (Микель Рико, 64), Сеоане, Инсуа, Дани Эскриче (Сандро Рамирес, 73), Рафа Мир (Серхио Гомес, 87).

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