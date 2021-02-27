"Барселона" теряет Араухо и Педри
Сразу два футболиста "Барселоны" получили повреждения в игре против "Севильи" (2:0).
Защитник Рональд Араухо, только вернувшийся в строй, вынужден был покинуть поле через 15 минут после выхода.
Также травму получил хавбек Педри. Вместо него на 71-й минуте вышел Илайш Мориба.
В этом сезоне Араухо провел 21 матч и забил один гол. На счету Педри три гола и четыре ассиста в 37 играх.
Читайте также: Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал"
-
Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"
-
ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов
-
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
-
"Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита"
Лента новостей
-
"Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А
-
Гончаренко прокомментировал поражение от "Локомотива"
-
Пять игроков ЦСКА пропустили матч с "Локомотивом" из-за коронавируса
-
ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1
-
"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал"
-
Карпин прокомментировал ничью в матче с "Зенитом"
-
"Барселона" теряет Араухо и Педри
-
1
Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"
-
Семак прокомментировал результат матча с "Ростовом"
-
ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов
-
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
-
"Специя" добыла ничью в матче с "Пармой"
-
"Ювентус" нацелился на подписание двух форвардов
-
Геркус: "Зенит" играет не по-чемпионски"
-
"Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита"
-
"Эйбар" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры
-
Эффектная девушка-судья из России снялась в эротической фотосессии
-
Де Брюйне вошел в топ-10 ассистентов в истории АПЛ
-
Матч ФНЛ завершился массовой дракой
-
"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14