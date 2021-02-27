"Барселона" теряет Араухо и Педри

Сразу два футболиста "Барселоны" получили повреждения в игре против "Севильи" (2:0).

Защитник Рональд Араухо, только вернувшийся в строй, вынужден был покинуть поле через 15 минут после выхода.

Также травму получил хавбек Педри. Вместо него на 71-й минуте вышел Илайш Мориба.

В этом сезоне Араухо провел 21 матч и забил один гол. На счету Педри три гола и четыре ассиста в 37 играх.

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