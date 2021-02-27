Гончаренко прокомментировал поражение от "Локомотива"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о поражении от "Локомотива" (0:2).

"Локомотиву" нельзя отдавать преимущество, особенно в начале игры. Однако мы это сделали и игра пошла по сценарию соперника. Однако мы продолжали защищаться и неплохо атаковали. Но этого было недостаточно, чтобы изменить рисунок игры. Довольно странная игра: и в защите, и в атаке выглядели неплохо, однако в итоге проиграли.

Вспышка коронавируса в команде? Читайте новости на официальном сайте. Пресс-конференция не то место, где нужно обсуждать, почему нет того или иного игрока", - заявил Гончаренко.

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