"Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А

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"Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Лацио" проиграл "Болонье".

Благодаря победе "Болонья" вышла на 11-е место. "Лацио" остается шестым.

"Болонья" - "Лацио" 2:0

Голы: Мбайе, 19 - 1:0, Сансоне, 64 - 2:0

"Болонья": Скорупски, Сумаоро, Ларангейра, де Сильвестри, Мбайе, Домингес (Поли, 75), Сориано, Орсолини (Ольсен, 75), Сванберг (Схаутен, 74), Сансоне (Виньято, 79), Барроу (Паласио, 83).

"Лацио": Рейна, Габаррон (Перейра, 65), Худт, Ачерби, Лаццари (Лулич, 46), Лейва (Катальди, 66), Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Кайседо, 76), Корреа, Иммобиле (Мурики, 65).

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