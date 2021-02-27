"Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Лацио" проиграл "Болонье".
Благодаря победе "Болонья" вышла на 11-е место. "Лацио" остается шестым.
"Болонья" - "Лацио" 2:0
Голы: Мбайе, 19 - 1:0, Сансоне, 64 - 2:0
"Болонья": Скорупски, Сумаоро, Ларангейра, де Сильвестри, Мбайе, Домингес (Поли, 75), Сориано, Орсолини (Ольсен, 75), Сванберг (Схаутен, 74), Сансоне (Виньято, 79), Барроу (Паласио, 83).
"Лацио": Рейна, Габаррон (Перейра, 65), Худт, Ачерби, Лаццари (Лулич, 46), Лейва (Катальди, 66), Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Кайседо, 76), Корреа, Иммобиле (Мурики, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17