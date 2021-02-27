"Алавес" уступил "Осасуне" в матче Примеры

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"Алавес" уступил "Осасуне" в матче Примеры

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Осасуна" переиграла "Алавес".

"Алавес" - "Осасуна" 0:1

Гол: Барха, 77 - 0:1

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро (Дейверсон, 84), Лежен, Лагуардиа, Агиррегабириа (Дуарте, 46), Ману Гарсия, Мендес (Риоха, 73), Кордоба (Пельистри, 46), Пина, Лукас Перес, Хоселу.

"Осасуна": Эррера, Хуан Крус, Давид Гарсия, Аридане, Видаль, Рубен Гарсия (Унаи Гарсия, 87), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Торро (Монкайола, 77), Будимир (Гальего, 87), Кальери (Барха, 67).

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