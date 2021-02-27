"Алавес" уступил "Осасуне" в матче Примеры
В рамках 25-го тура испанской Примеры "Осасуна" переиграла "Алавес".
"Алавес" - "Осасуна" 0:1
Гол: Барха, 77 - 0:1
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро (Дейверсон, 84), Лежен, Лагуардиа, Агиррегабириа (Дуарте, 46), Ману Гарсия, Мендес (Риоха, 73), Кордоба (Пельистри, 46), Пина, Лукас Перес, Хоселу.
"Осасуна": Эррера, Хуан Крус, Давид Гарсия, Аридане, Видаль, Рубен Гарсия (Унаи Гарсия, 87), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Торро (Монкайола, 77), Будимир (Гальего, 87), Кальери (Барха, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14