Экс-арбитр Федотов допускает, что матч "Зенит" - "Ростов" может быть переигран
Экс-арбитр Игорь Федотов считает, что матч РПЛ "Зенит" - "Ростов" (2:2) могут переиграть.
"Судья Алексей Матюнин проигнорировал рекомендации, который прописаны в официальных правилах. Там указаны практические рекомендации для официальных лиц этого сезона. Например, где располагаться при штрафном ударе или пенальти. Это рекомендации ФИФА, которые необходимо выполнять.
Арбитр не может стоять справа от стенки, так как там написано - рекомендовано слева. Также говорится, что свисток нужен для начала и возобновления игры, остановки игры для штрафного или пенальти, окончания матча, а также возобновления игры после еe остановки. И вот это - ключевой момент.
Там сказано, что для возобновления игры после еe остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку - он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, потому что могут возникнуть проблемы с переигровкой встречи, так как могли быть нарушены правила игры", - заявил Федотов.
Читайте также: "Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"РБ Лейпциг" вырвал победу над гладбахской "Боруссией"
-
ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1
-
"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал"
-
Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"
-
ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов
Лента новостей
-
Журналист Егоров рассказал о реакции Бакаева на то, что его десятый номер хотели отдать Промесу
-
Спортдир "Ювентуса" поделился информацией о травме Дибалы
-
"Челси" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Педри рискует пропустить ответный матч с ПСЖ
-
2
Куман объяснил отсутствие Гризманна в матче с "Севильей"
-
Экс-арбитр Федотов допускает, что матч "Зенит" - "Ростов" может быть переигран
-
Агент Педро Роши высказался о будущем игрока в "Спартаке"
-
"Алавес" уступил "Осасуне" в матче Примеры
-
"РБ Лейпциг" вырвал победу над гладбахской "Боруссией"
-
Куман прокомментировал победу над "Севильей"
-
"Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А
-
Гончаренко прокомментировал поражение от "Локомотива"
-
Пять игроков ЦСКА пропустили матч с "Локомотивом" из-за коронавируса
-
ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1
-
"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал"
-
Карпин прокомментировал ничью в матче с "Зенитом"
-
"Барселона" теряет Араухо и Педри
-
2
Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"
-
Семак прокомментировал результат матча с "Ростовом"
-
ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов