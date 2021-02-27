Экс-арбитр Федотов допускает, что матч "Зенит" - "Ростов" может быть переигран

Экс-арбитр Игорь Федотов считает, что матч РПЛ "Зенит" - "Ростов" (2:2) могут переиграть.

"Судья Алексей Матюнин проигнорировал рекомендации, который прописаны в официальных правилах. Там указаны практические рекомендации для официальных лиц этого сезона. Например, где располагаться при штрафном ударе или пенальти. Это рекомендации ФИФА, которые необходимо выполнять.

Арбитр не может стоять справа от стенки, так как там написано - рекомендовано слева. Также говорится, что свисток нужен для начала и возобновления игры, остановки игры для штрафного или пенальти, окончания матча, а также возобновления игры после еe остановки. И вот это - ключевой момент.

Там сказано, что для возобновления игры после еe остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку - он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, потому что могут возникнуть проблемы с переигровкой встречи, так как могли быть нарушены правила игры", - заявил Федотов.

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