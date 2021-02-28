Спортдир "Ювентуса" поделился информацией о травме Дибалы

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о травме форварда Пауло Дибалы.

"Дибала проконсультировался у специалистов в Барселоне и Инсбруке, и их отзывы не настолько негативные, насколько мы ожидали. Будем следить за развитием ситуации", - приводит слова Паратичи DAZN.

Ранее сообщалось, что аргентинцу, возможно, придется перенести операцию на колене.

Дибала не появлялся на поле с 10 января. В этом сезоне он провел 16 игр, забил три гола и отдал два ассиста.

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