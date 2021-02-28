Спортдир "Ювентуса" поделился информацией о травме Дибалы
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о травме форварда Пауло Дибалы.
"Дибала проконсультировался у специалистов в Барселоне и Инсбруке, и их отзывы не настолько негативные, насколько мы ожидали. Будем следить за развитием ситуации", - приводит слова Паратичи DAZN.
Ранее сообщалось, что аргентинцу, возможно, придется перенести операцию на колене.
Дибала не появлялся на поле с 10 января. В этом сезоне он провел 16 игр, забил три гола и отдал два ассиста.
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|Интер Милан
|26
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|Наполи
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|Милан
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|8
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|9
|Парма
|26
|36
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
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|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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