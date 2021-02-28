"Валенсия" без Черышева разгромно проиграла "Хетафе"

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"Валенсия" без Черышева разгромно проиграла "Хетафе"

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Хетафе" разгромил "Валенсию".

Отметим, что россиянин Денис Черышев отсутствовал в заявке.

"Хетафе" - "Валенсия" 3:0

Голы: Арамбарри, 39 - 1:0, Мата, 55 - 2:0, Аленья, 87 - 3:0

"Хетафе": Сория, Оливера, Кабако (Шакла, 64), Суарес, Ньом (Аленья, 85), Арамбарри (Тимор, 85), Кукурелья, Максимович, Джене, Мата (Кубо, 85), Унал (Эрнандес, 73).

"Валенсия": Силлессен, Гайя, Тьерри Коррейя, Диакаби, Васс, Рачич (Гамейро, 68), Солер (Олива, 81), Ли Кан Ин, Муса (Гильямон, 54), Габриэл Паулиста, Макси Гомес (Кутроне, 81).

Удаление: Диакаби (51). 

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