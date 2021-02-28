"Ньюкасл" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", "Вест Бромвич" и "Астон Вилла" победили в своих матчах

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"Ньюкасл" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", "Вест Бромвич" и "Астон Вилла" победили в своих матчах

Представляем результаты матчей 26-го тура АПЛ.

"Вест Бромвич" - "Брайтон" 1:0

Гол: Бартли, 11 - 1:0

"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, Бартли, О`Ши, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Йокушлу, Матеус Перейра (Иванович, 79), Филлипс (Диангана, 72), Ферлонг, Диань (Робсон-Кану, 83).

"Брайтон": Санчес, Берн, Данк, Уайт (Модер, 84), Велтман, Гросс, Мак Аллистер (Лаллана, 46), Биссума, Троссард, Мопе, Коннолли (Уэлбек, 61).


"Лидс" - "Астон Вилла" 0:1

Гол: Эль-Гази, 5 - 0:1

"Лидс": Мелье, Даллас, Стрейк (Алиоски, 53), Льоренте, Эйлинг, Рафинья, Клих, Элдер Кошта (Харрисон, 64), Купер, Бэмфорд, Робертс (Эрнандес, 71).

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Аль-Мухаммади, Эль-Гази (Трезеге, 88), Макгинн, Рэмзи (Сансон, 79), Накамба, Траоре, Уоткинс.


"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" 1:1

Голы: Ласселс, 52 - 1:0, Рубен Невеш, 73 - 1:1

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Льюис, Крафт (Ритчи, 72), Кларк, Альмирон (Фрэйзер, 46), Уиллок, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Мерфи, 63), Жоэлинтон.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду (Хувер, 85), Кастро (Аит-Нури, 90), Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 82).

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