"Ньюкасл" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", "Вест Бромвич" и "Астон Вилла" победили в своих матчах
Представляем результаты матчей 26-го тура АПЛ.
"Вест Бромвич" - "Брайтон" 1:0
Гол: Бартли, 11 - 1:0
"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, Бартли, О`Ши, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Йокушлу, Матеус Перейра (Иванович, 79), Филлипс (Диангана, 72), Ферлонг, Диань (Робсон-Кану, 83).
"Брайтон": Санчес, Берн, Данк, Уайт (Модер, 84), Велтман, Гросс, Мак Аллистер (Лаллана, 46), Биссума, Троссард, Мопе, Коннолли (Уэлбек, 61).
"Лидс" - "Астон Вилла" 0:1
Гол: Эль-Гази, 5 - 0:1
"Лидс": Мелье, Даллас, Стрейк (Алиоски, 53), Льоренте, Эйлинг, Рафинья, Клих, Элдер Кошта (Харрисон, 64), Купер, Бэмфорд, Робертс (Эрнандес, 71).
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Аль-Мухаммади, Эль-Гази (Трезеге, 88), Макгинн, Рэмзи (Сансон, 79), Накамба, Траоре, Уоткинс.
"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" 1:1
Голы: Ласселс, 52 - 1:0, Рубен Невеш, 73 - 1:1
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Льюис, Крафт (Ритчи, 72), Кларк, Альмирон (Фрэйзер, 46), Уиллок, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Мерфи, 63), Жоэлинтон.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду (Хувер, 85), Кастро (Аит-Нури, 90), Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18