Гвардиола отреагировал на арест Бартомеу

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Гвардиола отреагировал на арест Бартомеу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, ранее возглавлявший "Барселону", прокомментировал арест экс-президента каталонцев Жозепа Бартомеу.

"Это очень неприятная ситуация. Надеюсь, все завершится хорошо. Бартомеу нельзя считать виновным до того момента, пока в суде не будет доказана его вина.

Сейчас я взволнован из-за предстоящих выборов президента. Хочу поздравить всех троих кандидатов с этой кампанией. Разумеется, весь мир попал в трудную ситуацию, а "Барса" - особенно. По многим причинам, о которых все знают. У этих людей есть смелость, чтобы управлять клубом в ближайшие годы.

Надеюсь, как можно больше людей поучаствуют в голосовании и выберут правильного президента, который сумеет управлять этим потрясающим клубом. Для меня это лучший клуб в мире по сентиментальным причинам", - приводит слова Гвардиолы The Athletic.

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