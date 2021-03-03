Киевское "Динамо" по пенальти прошло "Колос" в Кубке Украины (видеообзор)

Теги динамо киевколос ковалёвказаря луганскверес ровно

Киевское "Динамо" по пенальти прошло "Колос" в Кубке Украины (видеообзор)

В рамках 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" в серии пенальти одолело "Колос". В другой паре "Заря" одержала победу над "Вересом".

Таким образом, "Динамо" и "Заря" стали первыми полуфиналистами турнира.

"Динамо" Киев - "Колос" 0:0, по пенальти - 4:3

"Динамо" Киев: Бойко, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко (Тымчик, 116), Сидорчук (Андриевский, 116), Цыганков (Родригес, 25), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Леднев, 67), Беседин (Супряга, 96).

"Колос": Волынец, Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов (Нгамба, 90+2), Задоя, Данфа (Ильин, 74), Д. Костышин (Милько, 115), Антюх, Лысенко (Ориховский, 81).

"Верес" - "Заря" 1:2

Голы: Шестаков (пен), 18) - 1:0, Иванисеня, 25 - 1:1, Кочергин, 59 - 1:2

"Верес": Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях (Кучеров, 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук, 61), Гегедош (Гайдучик, 83), Пасич, Шестаков

"Заря": Василь, Руфати (Громов, 88), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс (Емец, 70), Юрченко, Назарина, Лунев (Хомченовский, 69), Кочергин, Шахаб, Кабаев.

Удален: Панасенко, 76 (вторая желтая карточка).

Читайте также: Стали известны пары 1/4 финала Кубка России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов