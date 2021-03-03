Киевское "Динамо" по пенальти прошло "Колос" в Кубке Украины (видеообзор)
В рамках 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" в серии пенальти одолело "Колос". В другой паре "Заря" одержала победу над "Вересом".
Таким образом, "Динамо" и "Заря" стали первыми полуфиналистами турнира.
"Динамо" Киев - "Колос" 0:0, по пенальти - 4:3
"Динамо" Киев: Бойко, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко (Тымчик, 116), Сидорчук (Андриевский, 116), Цыганков (Родригес, 25), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Леднев, 67), Беседин (Супряга, 96).
"Колос": Волынец, Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов (Нгамба, 90+2), Задоя, Данфа (Ильин, 74), Д. Костышин (Милько, 115), Антюх, Лысенко (Ориховский, 81).
"Верес" - "Заря" 1:2
Голы: Шестаков (пен), 18) - 1:0, Иванисеня, 25 - 1:1, Кочергин, 59 - 1:2
"Верес": Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях (Кучеров, 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук, 61), Гегедош (Гайдучик, 83), Пасич, Шестаков
"Заря": Василь, Руфати (Громов, 88), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс (Емец, 70), Юрченко, Назарина, Лунев (Хомченовский, 69), Кочергин, Шахаб, Кабаев.
Удален: Панасенко, 76 (вторая желтая карточка).
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|М
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|22
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|Мариуполь
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