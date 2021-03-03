РФС ввел новые запреты для арбитров

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РФС ввел новые запреты для арбитров

Судейский комитет РФС ввел новые рекомендации касательно досуга арбитров перед играми.

- Арбитры должны избегать контактов с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей.    

- Арбитры должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола.

- Арбитры должны не допускать присутствия в судейской комнате представителей футбольного клуба, а также иных посторонних лиц.

- Арбитрам запрещается совместное времяпровождение с представителями футбольных клубов в дни перед игрой или после игры, в день игры, в любом публичном месте.

- Арбитрам запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед игрой и после игры, в день игры.

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