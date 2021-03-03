Хабиб поставил Роналду выше Месси

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своей дружбе с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мы постоянно с ним на связи. При встрече с ним обсуждали откуда черпать мотивацию. Он мне сказал, что хочет, чтобы сын превзошел его, однако переживает, что он не сможет сделать этого. Почему? Потому что в его возрасте Криштиану мечтал, чтобы у него просто были обычные бутсы, а у его сына есть все. Из-за этого он боится, что у него не будет голода.

На самом деле так и есть - голод движет человеком, необходима мотивация, чтобы было к чему стремиться. А когда у тебя есть все, трудно находить и черпать мотивацию. Когда он рассказал мне об этом, мне это понравилось. Я понял, что такой человек никогда не будет довольствоваться одним, двумя, тремя трофеями. Он, по-моему, выиграл уже 31-й титул.

В какой последовательности я расставил бы Роналду, Месси и Златана? Это подстава (смеется). Первый, думаю, будет Роналду. Златан по-своему великий игрок, однако по результатам, второй Месси", - заявил Хабиб.

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