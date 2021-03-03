Хабиб поставил Роналду выше Месси

2 Теги лионель мессикриштиану роналдухабиб нурмагомедов

Хабиб поставил Роналду выше Месси

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своей дружбе с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мы постоянно с ним на связи. При встрече с ним обсуждали откуда черпать мотивацию. Он мне сказал, что хочет, чтобы сын превзошел его, однако переживает, что он не сможет сделать этого. Почему? Потому что в его возрасте Криштиану мечтал, чтобы у него просто были обычные бутсы, а у его сына есть все. Из-за этого он боится, что у него не будет голода.

На самом деле так и есть - голод движет человеком, необходима мотивация, чтобы было к чему стремиться. А когда у тебя есть все, трудно находить и черпать мотивацию. Когда он рассказал мне об этом, мне это понравилось. Я понял, что такой человек никогда не будет довольствоваться одним, двумя, тремя трофеями. Он, по-моему, выиграл уже 31-й титул.

В какой последовательности я расставил бы Роналду, Месси и Златана? Это подстава (смеется). Первый, думаю, будет Роналду. Златан по-своему великий игрок, однако по результатам, второй Месси", - заявил Хабиб.

Читайте также: "Анжи" готов пригласить Хабиба потренироваться с командой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Я посмеялся.Роналду действиительно выше Лео ... по всем параметрам ... Е-е-е-е-е-е О-охо-хо-охо-ох-ох

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Быстрее , выше , сильнее ... Притом в оба десятилетия предыдущих ... Хе-хе ...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов