Ракитич - Месси: "У меня есть трофей, которого у тебя никогда не будет"

Хавбек "Севильи" Иван Ракитич поделился содержанием одного из разговоров с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я общался с Месси и сказал ему: "Ты выиграл все, забил много голов, однако у меня есть трофей, которого у тебя никогда не будет. Ты никогда не выиграешь Лигу Европы", - приводит слова Ракитича Daily Mail.

Напомним, что Ракитич выиграл Лигу Европы в составе "Севильи" в сезоне 2013/14.

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