Команда из 1-й лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины
В рамках 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" в дополнительное время проиграл "Агробизнесу" и вылетел из турнира.
"Агробизнес" - "Шахтер" 1:0
Гол: Семенец, 96 - 1:0
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио (Майкон, 64), Соломон (Тайсон, 91), Судаков (Марлос, 91), Алан Патрик, Коноплянка (Тете, 64), Фернандо (Дентиньо, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13