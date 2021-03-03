Команда из 1-й лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины

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Команда из 1-й лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины

В рамках 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" в дополнительное время проиграл "Агробизнесу" и вылетел из турнира.

"Агробизнес" - "Шахтер" 1:0

Гол: Семенец, 96 - 1:0

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио (Майкон, 64), Соломон (Тайсон, 91), Судаков (Марлос, 91), Алан Патрик, Коноплянка (Тете, 64), Фернандо (Дентиньо, 72).

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1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
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