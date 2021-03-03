Команда из 1-й лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины

В рамках 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" в дополнительное время проиграл "Агробизнесу" и вылетел из турнира.

"Агробизнес" - "Шахтер" 1:0

Гол: Семенец, 96 - 1:0

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио (Майкон, 64), Соломон (Тайсон, 91), Судаков (Марлос, 91), Алан Патрик, Коноплянка (Тете, 64), Фернандо (Дентиньо, 72).

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