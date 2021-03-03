Хавбек "Динамо" может перебраться в Турцию

Теги динамо москвашарль каборедмитрий селюк

Хавбек "Динамо" может перебраться в Турцию

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем хавбека "Динамо" Шарля Каборе.

"Когда Шарль заключал контракт с "Динамо" два года назад, мы уже планировали будущее. Он семь играет в России. Ему постоянно поступают предложения из Турции, во Франции его знают. Посмотрим ближе к лету. Сейчас трудно что-то говорить. Скорее всего, он покинет Россию", - заявил Селюк.

В этом сезоне Каборе провел 17 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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