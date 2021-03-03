Хабиб назвал клуб, за который он хотел бы дебютировать в футболе

Теги спартак москвахабиб нурмагомедов

Хабиб назвал клуб, за который он хотел бы дебютировать в футболе

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал российский клуб, за который он хотел бы дебютировать в футболе.

"Думаю, за "Спартак". Народная команда. Думаю, и отец хотел бы, чтобы я за "Спартак" сыграл. Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок. Килограмм шесть-семь я бы скинул.

Не знаю, как бы я там сыграл. Не сказал бы, что я суперфутболист, однако попробовать хотел бы. Потихоньку можно было бы втянуться", - заявил Хабиб.

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