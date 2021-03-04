Тьяго Силва и Абрахам пропустят матч с "Ливерпулем"

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Тьяго Силва и Абрахам пропустят матч с "Ливерпулем"

Защитник "Челси" Тьяго Силва и нападающий Тэмми Абрахам пропустят матч с "Ливерпулем".

"Силва провел первую тренировку с командой, однако не до конца. Мы не хотим им рисковать. Он не готов на сто процентов, поэтому не сыграет с "Ливерпулем". Что касается Абрахама, то у него проблемы с голеностопом", - заявил наставник "синих" Томас Тухель.

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится 4 марта в 23:15 (мск). На данный момент "Челси" идет в АПЛ на 5-м месте, "Ливерпуль" - на 6-м.

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