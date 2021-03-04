ПСЖ одолел "Бордо", "Монако" Головина уступил "Страсбуру" и другие результаты 28-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.
"Страсбур" - "Монако" 1:0
Гол: Гильбер, 90 - 1:0
"Страсбур": Кавасима, Коне, Гильбер, Каси, Кароль, Томассон, Лиэнар, Митрович, Джику (Белльгард, 78), Ажорк, Диалло (Сиби, 90).
"Монако": Лекомт, Кайо Энрике (Балло-Туре, 85), Бадиашиле, Сидибе, Агиляр (Диоп, 60), Фофана (Йоветич, 60), Тчуамени, Головин (Диатта, 73), Марипан, Бен-Йеддер, Фолланд (Фабрегас, 60).
"Лилль" - "Марсель" 2:0
Голы: Дэвид, 90 - 1:0, Дэвид, 90 - 2:0
"Лилль": Меньян, Челик, Рейнилду, Ботман, Фонте, Андре, Языджи (Бамба, 58), Саншеш (Шека, 73), Иконе, Дэвид, Веа (Луис Араужо, 75).
"Марсель": Манданда, Лирола, Чалета-Цар, Нагатомо, Камара, Пайет (Бенедетто, 87), Нтчам (Кауи, 46), Товен (Жермен, 62), Гуйе, Балерди, Милик.
"Бордо" - ПСЖ 0:1
Гол: Сарабия, 20 - 0:1
"Бордо": Костиль, Косьельни, Бенито, Сабали (Бриан, 87), Мешер, Зеркан (Лаку, 78), Сери (Траоре, 78), Уден, Адли, Калу (де Превиль, 65), Хван Ый Чжо (Бен-Арфа, 65).
ПСЖ: Навас, Курзава, Дагба (Керер, 78), Маркиньос, Кимпембе, Рафинья, Дракслер (Эррера, 74), Данилу Перейра, Гуйе, Сарабия (Диалло, 87), Икарди.
"Нант" - "Реймс" 1:2
Голы: Саймон, 15 - 1:0, Конан, 39 - 1:1, Абдельхамид, 89 - 1:2
"Нант": Лафон, Коршья (Силла, 84), Траоре, Кастеллетто, Жиротто, Туре, Чиривелья, Блас, Луза, Саймон (Бамба, 81), Коло-Муани (Эмон, 82).
"Реймс": Райкович, Конан, Фоке, Фас, Абдельхамид, Шавалерен (Сирхейс, 83), Кафаро (Думбия, 46), Бериша, Кассама (Туре, 46), Зенели (Мунеци, 46), Диа.
"Монпелье" - "Лорьян" 1:1
Голы: Грбич (пен), 8 - 0:1, Мавидиди, 28 - 1:1
"Монпелье": Омлин, Ристич, Илтон, Конгре, Самбия (Суке, 83), Молле, Саванье, Ферри (Шотар, 83), Ваи (Педру Мендеш, 61), Мавидиди, Лаборд (Шкулетич, 83).
"Лорьян": Дрейер, Ле Гофф, Эрго, Лапорт, Гравийон, Лемуан (Ваджа, 89), Чалоба, Ле Фе, Абержель, Лорьянте (Висса, 67), Грбич (Моффи, 67).
Читайте также: "Лион" переиграл "Ренн" и другие результаты 28-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
Лента новостей
-
Клопп высказался о давлении из-за неудачных результатов "Ливерпуля"
-
В "Тамбове" погасили часть долга перед некоторыми игроками
-
Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт
-
Появилась информация о состоянии Аланы Мамаевой
-
"Ливерпуль" хочет подписать молодого защитника "Спортинга"
-
Назван лучший игрок "Зенита" в феврале
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
"Барселона" ответила на троллинг "Севильи" после камбэка в Кубке Испании
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
Экс-защитника сборной Италии приговорили к тюремному сроку
-
"Сочи" готовит новый контракт для Нобоа
-
"Монако" нацелился на голкипера "Баварии"
-
Тухель пообещал, что "Челси" со следующего сезона будет бороться за все трофеи
-
Уткин объяснил, почему Юрия Розанова называли "дяденькой"
-
Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче со "Страсбуром"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
-
Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в противостоянии с "Севильей"
-
Игрок "Спартака" опубликовал трогательные фото с беременной невестой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13