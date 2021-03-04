ПСЖ одолел "Бордо", "Монако" Головина уступил "Страсбуру" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

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ПСЖ одолел "Бордо", "Монако" Головина уступил "Страсбуру" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.

"Страсбур" - "Монако" 1:0

Гол: Гильбер, 90 - 1:0

"Страсбур": Кавасима, Коне, Гильбер, Каси, Кароль, Томассон, Лиэнар, Митрович, Джику (Белльгард, 78), Ажорк, Диалло (Сиби, 90).

"Монако": Лекомт, Кайо Энрике (Балло-Туре, 85), Бадиашиле, Сидибе, Агиляр (Диоп, 60), Фофана (Йоветич, 60), Тчуамени, Головин (Диатта, 73), Марипан, Бен-Йеддер, Фолланд (Фабрегас, 60).


"Лилль" - "Марсель" 2:0

Голы: Дэвид, 90 - 1:0, Дэвид, 90 - 2:0

"Лилль": Меньян, Челик, Рейнилду, Ботман, Фонте, Андре, Языджи (Бамба, 58), Саншеш (Шека, 73), Иконе, Дэвид, Веа (Луис Араужо, 75).

"Марсель": Манданда, Лирола, Чалета-Цар, Нагатомо, Камара, Пайет (Бенедетто, 87), Нтчам (Кауи, 46), Товен (Жермен, 62), Гуйе, Балерди, Милик.    


"Бордо" - ПСЖ 0:1

Гол: Сарабия, 20 - 0:1

"Бордо": Костиль, Косьельни, Бенито, Сабали (Бриан, 87), Мешер, Зеркан (Лаку, 78), Сери (Траоре, 78), Уден, Адли, Калу (де Превиль, 65), Хван Ый Чжо (Бен-Арфа, 65).

ПСЖ: Навас, Курзава, Дагба (Керер, 78), Маркиньос, Кимпембе, Рафинья, Дракслер (Эррера, 74), Данилу Перейра, Гуйе, Сарабия (Диалло, 87), Икарди.


"Нант" - "Реймс" 1:2

Голы: Саймон, 15 - 1:0, Конан, 39 - 1:1, Абдельхамид, 89 - 1:2

"Нант": Лафон, Коршья (Силла, 84), Траоре, Кастеллетто, Жиротто, Туре, Чиривелья, Блас, Луза, Саймон (Бамба, 81), Коло-Муани (Эмон, 82).

"Реймс": Райкович, Конан, Фоке, Фас, Абдельхамид, Шавалерен (Сирхейс, 83), Кафаро (Думбия, 46), Бериша, Кассама (Туре, 46), Зенели (Мунеци, 46), Диа.


"Монпелье" - "Лорьян" 1:1

Голы: Грбич (пен), 8 - 0:1, Мавидиди, 28 - 1:1

"Монпелье": Омлин, Ристич, Илтон, Конгре, Самбия (Суке, 83), Молле, Саванье, Ферри (Шотар, 83), Ваи (Педру Мендеш, 61), Мавидиди, Лаборд (Шкулетич, 83).

"Лорьян": Дрейер, Ле Гофф, Эрго, Лапорт, Гравийон, Лемуан (Ваджа, 89), Чалоба, Ле Фе, Абержель, Лорьянте (Висса, 67), Грбич (Моффи, 67).    

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1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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