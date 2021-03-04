Боссы "Севильи" и Месси устроили словесную перепалку после матча

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Боссы "Севильи" и Месси устроили словесную перепалку после матча

Капитан "Барселоны" Лионель Месси и руководители "Севильи" устроили словесную перепалку после игры Кубка Испании (3:0).

По сведениям Marca, президент "Севильи" Пепе Кастро и спортивный директор клуба Рамон Родригес Мончи встретили игроков "Барсы" в подтрибунном помещении.

Один из них сказал Месси: "Вы всегда побеждаете одинаково". Скорее всего, это был намек на судейство в матче. Месси ответил: "Вы едете домой".

Отмечается, что после этой фразы аргентинца боссы "Севильи" замолчали.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сейчас они едут домой . 10 марта Лео в слезах улетит туда же. Е-е-е-е-е-е-е-е О-хо-хо-хо-хо-хо-хо

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