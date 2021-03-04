УЕФА может отобрать у трех городов право на проведение матчей Евро-2020
Бильбао, Дублин и Глазго могут лишиться права принимать матчи Евро-2020.
Как сообщает Associated Press, УЕФА вычеркнет эти города из списка принимающих Евро, если ими не будут предоставлены гарантии по допуску нужного количества болельщиков на стадионы.
По плану УЕФА, к июню, стадионы, принимающие матчи Евро, должны заполняться не менее чем на 50 процентов.
Отмечается, что из Дублина и Глазго матчи могут перенести в Англию, а из Бильбао - другим испанским городам.
Читайте также: Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге назвал максимально возможную заполняемость стадиона. | http://soccernews.ru
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