УЕФА может отобрать у трех городов право на проведение матчей Евро-2020

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УЕФА может отобрать у трех городов право на проведение матчей Евро-2020

Бильбао, Дублин и Глазго могут лишиться права принимать матчи Евро-2020.

Как сообщает Associated Press, УЕФА вычеркнет эти города из списка принимающих Евро, если ими не будут предоставлены гарантии по допуску нужного количества болельщиков на стадионы.

По плану УЕФА, к июню, стадионы, принимающие матчи Евро, должны заполняться не менее чем на 50 процентов.

Отмечается, что из Дублина и Глазго матчи могут перенести в Англию, а из Бильбао - другим испанским городам.

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