ПСЖ рассчитывает, что Неймар сыграет в ответном матче с "Барселоной"

Форвард ПСЖ Неймар все еще не восстановился от повреждения, которое он получил 10 февраля.

По сведениям RMC Sport, парижане надеются, что бразилец успеет восстановиться к ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Сегодня Неймар частично занимался в общей группе. Ожидается, что к полноценным тренировкам он вернется к концу недели.

Ответный матч между ПСЖ и "Барселоной" состоится 10 марта в 23:00 (мск). Первая игра завершилась разгромной победой ПСЖ со счетом 4:1.

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