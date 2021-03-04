"Ювентус" может продать де Лигта для продления контракта с Роналду

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"Ювентус" может продать де Лигта для продления контракта с Роналду

"Ювентус" может расстаться с защитником Маттейсом де Лигтом.

По сведениям Tuttomercatoweb, "старая синьора" может продать 21-летнего голландца, если клуб решит продлить соглашение с Криштиану Роналду.

Из-за сложной финансовой ситуации "Ювентус" не в состоянии иметь в составе двух столь высокооплачиваемых футболистов.

Отмечается, что Роналду всем доволен в Турине и готов продлить контракт до 2023 года. Действующее соглашение истекает летом 2022 года.

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