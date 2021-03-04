Промес передал чемпионскую маску в зал славы "Спартака"
Хавбек "Спартака" Квинси Промес передал в зал славы клуба маску из чемпионского сезона.
Отметим, что в этой маске голландец праздновал гол в ворота "Терека" в последней домашней игре чемпионского сезона.
"Игра против "Терека" была особенной, поэтому я разработал специальный план. Купил маску и перед матчем во время разминки передал ее болбою. Мы договорились, что если я забью в первом тайме, то подбегу к нему. Однако до перерыва забить не получилось.
Тогда я попросил мальчика перейти за другие ворота. К счастью, во втором тайме повод надеть маску настал! Теперь это история. Надеюсь, уже скоро музей "Спартака" пополнится новыми экспонатами", - приводит слова Промеса сайт клуба.
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