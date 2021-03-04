Артуро Видаль может перебраться во Францию

Хавбек "Интера" Артуро Видаль попал в сферу интересов "Марселя".

Как сообщает Le10Sport, в услугах 33-летнего чилийца заинтересован новый наставник клуба Хорхе Сампаоли. Отмечается, что Видаль может сменить клуб, так как больше не чувствует себя ключевым футболистом "нерадзурри".

Напомним, что Сампаоли и Видаль знакомы по совместной работе в сборной Чили.

В этом сезоне на счету Видаля два гола и две результативные передачи в 28 играх.

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