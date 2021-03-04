"Реал", "Барселону" и еще два клуба Ла Лиги обязали выплатить налоговую задолженность

"Атлетик", "Барселона", "Осасуна" и "Реал" оказались виновными в незаконном пользовании налоговыми льготами.

Как сообщает Marca, с 1990 года четыре клуба были зарегистрированы как некоммерческие спортивные организации, что позволило им воспользоваться льготным налогооблажением. До 2016 года эти четыре клуба пользовались 25-процентной налоговой ставкой, а у остальных клубов Примеры она составляла 30%.

Таким образом, "Барса", "Реал", "Атлетик" и "Осасуна" должны заплатить в бюджет Испании до 5 миллионов евро, чтобы возместить потери.

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