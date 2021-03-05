Игрок "Ювентуса" заразился коронавирусом

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Игрок "Ювентуса" заразился коронавирусом

Хавбек "Ювентуса" Родриго Бентанкур заболел коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, 23-летний уругваец отправлен на карантин. Отмечается, что заболевание у игрока протекает бессимптомно.

В этом сезоне на счету Бентанкура три голевые передачи в 33 матчах.

В ближайших матчах туринцы сыграют против "Лацио" в Серии А, а также с "Порту" в Лиге Чемпионов.

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