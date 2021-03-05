"Ренн" объявил имя нового главного тренера

Бруно Женезио стал новым тренером "Ренна".

Как сообщает официальный сайт клуба, с 54-летним французом был заключен контракт до лета 2023 года.

Бруно Женезио наиболее известен по работе в "Лионе", с которым он становился серебряным призером Лиги 1. Также он возглавлял "Бэйцзин Гоань".

После 28 туров "Ренн" занимает в Лиге 1 десятое место, имея в активе 38 очков. На данный момент у клуба восьмиматчевая безвыигрышная серия.

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