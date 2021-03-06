"Арсенал" потерял очки в матче с "Бернли"

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"Арсенал" потерял очки в матче с "Бернли"

В рамках 27-го тура АПЛ "Арсенал" сыграл вничью с "Бернли".

"Канониры" по-прежнему занимают седьмую строчку в чемпионате, "Бернли" идет 15-м.

"Бернли" - "Арсенал" 1:1

Голы: Обамеянг, 6 - 0:1, Вуд, 39 - 1:1

"Бернли": Поуп, Тэйлор (Питерс, 63), Ми, Тарковски, Лоутон, Гудмундссон (Брэйди, 68), Браунхилл, Вествуд, Макнил, Выдра (Родригес, 86), Вуд.

"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Мари, Чемберс, Тирни, Сака, Парти (Себальос, 80), Джака, Эдегор (Ляказетт, 63), Виллиан (Пепе, 69), Обамеянг. 

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