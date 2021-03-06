"Хетафе" уступил "Вальядолиду" в матче Примеры

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"Хетафе" уступил "Вальядолиду" в матче Примеры

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Вальядолид" переиграл "Хетафе".

"Вальядолид" - "Хетафе" 2:1

Голы: Плано, 14 - 1:0, Вейсман, 24 - 2:0, Мата, 37 - 2:1

"Вальядолид": Роберто, Эль-Ямик, Янко, Оласа, Хоакин Фернандес, Орельяна (Жота, 83), Алькарас (Сан-Эметерио, 71), Меса (Мичел, 71), Плано (Перес, 89), Гвардиола (Кодро, 71), Вейсман.

"Хетафе": Сория, Суарес (Кубо, 46), Джене, Оливера, Ньом (Тимор, 88), Арамбарри, Максимович (Анхель Родригес, 79), Аленья (Портильо, 88), Кабако, Унал (Эрнандес, 59), Мата.

Удаление: Мата (85).

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