Чепчугов хочет попасть в тренерский штаб ЦСКА

Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов хочет получить работу в московском клубе.

"Я прибыл на "ВЭБ Арену", чтобы найти работу, однако пока ни с кем не обсуждал это. Я бы мог начать с работы в структуре клуба, например, с детьми работать. Честно сказать, когда Сергей Иванович Овчинников ушел, где-то у меня мелькнула мысль, что меня могут пригласить тренером вратарей. Я бы с удовольствием согласился.

Можно сказать, что на 90 процентов я уже завершил карьеру. Время до лета я себе выделяю, возможно, все-таки удастся продолжить. Все же понимают, что у меня уже четвертый год идет без команды. Обращались пока только клубы из ЛФЛ, но это уже после завершения карьеры", - заявил Чепчугов.

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Последним клубом голкипера был "Енисей", который он покинул в 2018 году.

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